Код в SMS, приложении или биометрические данные: вход на Госуслуги ужесточили

Так, теперь пользователям потребуется подтверждение личности при входе, которое может быть представлено кодом из SMS, проверочным кодом в приложении или биометрическими данными.

Сообщается, что целью введения обязательной двухфакторной аутентификации является желание усилить безопасность персональных данных, особенно для аккаунтов со «слабыми» паролями.

Планы введения данной меры были объявлены Минцифрой ещё в конце 2021 года. При этом стоит понимать, что биометрические данные россиян уже сейчас регистрируются в банках.

Напомним, что накануне появилась информация о возвращении возможности для россиян оформить загранпаспорт нового образца. Тот, который действует в течение 10 лет. В том числе и через портал Госуслуги.