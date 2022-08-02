Когда Google запланировала представить Android 13

Причём Google выступает инсайдером, так как опубликованная информация не является официальной. В заметке говорится о том, что новая версия Android Open Source Project (AOSP) будет поставляться с новым патчем безопасности с 1 сентября 2022 года. В связи с этим предполагается, что и релиз системы для всех пользователей может состояться как в эту дату, так и в течение сентября. Впрочем, релиз может состояться и в другое время.

Известно, что в июле крупнейшие производители смартфонов запустили программу бета-тестирования Android 13. В нее вошли устройства таких производителей, как Google, Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Asus, OnePlus и некоторых других.