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Когда россияне смогут воспользоваться обновлённым приложением «Госуслуг»До конца марта
Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что до конца марта будет запущена новая версия приложения «Госуслуг» и все пользователи смогут на неё перейти.
По словам министра, новая версия проще, удобнее и надёжнее.
«Да, мы сейчас переходим на новую версию мобильного приложения. Мы надеемся, что до конца марта мы перейдем на новую версию в iOS и в Android», — рассказал Шадаев.