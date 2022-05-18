Когда в России полностью откроют магазин приложений RuStore

Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Он заявил и о том, что сначала компания сосредоточилась на российских разработчиках для получения обратной связи, но они открыты и для зарубежных специалистов.

В свою очередь, министр цифрового развития России Максут Шадаев отметил, что эта платформа не будет государственной, раз рынок может с этой задачей справиться лучше. При этом законодательно будет один магазин приложений, вокруг которого консолидировалась отрасль.