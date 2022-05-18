Когда в России полностью откроют магазин приложений RuStore

Когда в России полностью откроют магазин приложений RuStoreДолжны 25 мая
Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Он заявил и о том, что сначала компания сосредоточилась на российских разработчиках для получения обратной связи, но они открыты и для зарубежных специалистов.
В свою очередь, министр цифрового развития России Максут Шадаев отметил, что эта платформа не будет государственной, раз рынок может с этой задачей справиться лучше. При этом законодательно будет один магазин приложений, вокруг которого консолидировалась отрасль.
Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаём это на откуп 10 компаний. VK начнёт инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет.