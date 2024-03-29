Когда же легендарный WordPad полностью удалят из Windows 11

Опубликовано 29 марта 2024, 07:56
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Когда же легендарный WordPad полностью удалят из Windows 11Уже совсем скоро
Microsoft подтвердила, что легендарный текстовый редактор WordPad, который был впервые представлен в Windows 95, будет полностью удален из Windows 11 в 2024 году.
Это произойдет с выходом обновления Windows 11 24H2, также известного как Windows 11 2024 Update.
Microsoft рекомендует всем использовать вместо WordPad редакторы Microsoft Word и Notepad.
Отметим, что WordPad имел довольно базовый набор функций, но он был достаточно удобным редактором с поддержкой RTF. После удаления приложения в Windows 11 не будет встроенного текстового редактора с поддержкой RTF.
Microsoft рекомендует использовать Word для работы с RTF-файлами, а Notepad – для обычных текстовых файлов.
При этом не будет официального способа восстановить WordPad в Windows 11. Правда, энтузиасты, как всегда, могут найти способ сделать это.