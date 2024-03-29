Когда же легендарный WordPad полностью удалят из Windows 11

Это произойдет с выходом обновления Windows 11 24H2, также известного как Windows 11 2024 Update.

Microsoft рекомендует всем использовать вместо WordPad редакторы Microsoft Word и Notepad.

Отметим, что WordPad имел довольно базовый набор функций, но он был достаточно удобным редактором с поддержкой RTF. После удаления приложения в Windows 11 не будет встроенного текстового редактора с поддержкой RTF.

Microsoft рекомендует использовать Word для работы с RTF-файлами, а Notepad – для обычных текстовых файлов.

При этом не будет официального способа восстановить WordPad в Windows 11. Правда, энтузиасты, как всегда, могут найти способ сделать это.