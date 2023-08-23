16:44, 23 августа 2023
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Количество российских пользователей поисковика Google сократилось на 9%Из-за некоторого недоверия
Поисковый трафик Google в России сократился на 9% по сравнению с Яндексом. По данным StatCounter, это результат июля. До этого поисковый трафик российских пользователей составлял 48,6%, теперь — 39%.
Причины падения трафика объясняются возросшим недоверием пользователей к Google из-за увеличившегося количества уязвимостей, отказа поддержки достаточно популярных в России Windows 7, 8, 8.1.
При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выразил сомнения, что Яндексу в ближайшее время удастся удержать этот результат, а также сократить отставание от сервисов Google в целом, равно как и обойти конкурента по объёму трафика.