Количество российских пользователей поисковика Google сократилось на 9%

Причины падения трафика объясняются возросшим недоверием пользователей к Google из-за увеличившегося количества уязвимостей, отказа поддержки достаточно популярных в России Windows 7, 8, 8.1.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выразил сомнения, что Яндексу в ближайшее время удастся удержать этот результат, а также сократить отставание от сервисов Google в целом, равно как и обойти конкурента по объёму трафика.