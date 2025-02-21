Количество скачиваний французского чат-бота Le Chat для iOS достигло 1 млн

Le Parisien пишет, что приложение ИИ-ассистента быстро заняло первое место среди бесплатных загрузок во Франции, «что свидетельствует о высоком уровне интереса пользователей». Популярность Le Chat получила поддержку на государственном уровне: президент Франции Эммануэль Макрон призвал пользователей выбирать этот ИИ-помощник вместо альтернативных вариантов, таких как ChatGPT от OpenAI.

Макрон сделал это заявление накануне саммита AI Action Summit в Париже, на котором Франция и США должны были подписать меморандум о регулировании ИИ, чего не произошло.

Источник отмечает, что тенденция быстрого роста загрузок приложений с искусственным интеллектом становится всё более распространённой: ChatGPT от OpenAI достиг 500 тысяч загрузок всего за неделю, а общее число загрузок составило 350 млн. В других странах также наблюдается подобная тенденция: китайская нейросеть DeepSeek за три недели набрала 1 млн загрузок и достигла ежедневной аудитории в 6 млн пользователей.