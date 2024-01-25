Колоссальное число предзаказов на Apple Vision Pro объяснили работой ботов

Опубликовано 25 января 2024, 19:30
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Колоссальное число предзаказов на Apple Vision Pro объяснили работой ботовИх используют перекупщики
Компания Kasada, специализирующаяся на поиске и борьбе с ботами в интернете, сообщила о том, что огромное количество предзаказов на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro объясняется деятельностью перекупщиков.
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Перекупы используют автоматизированные боты для скупки дорогих товаров, чтобы затем их перепродавать по завышенным ценам. Спекулянты уже выставили на eBay множество объявлений о продаже гарнитуры по ценам от $5 тысяч до $10 тысяч, а стартовая цена на Vision Pro — $3499.
По данным аналитиков Kasada, только в рамках одного выявленного случая перекупы предзаказали с помощью ботов 1592 комплекта Vision Pro на сайте Apple, при том что компания установила правила предзаказов с обязательным подтверждением личности по Face ID. Но спекулянты нашли пути обхода этих мер с помощью специального софта.