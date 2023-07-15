Команда Rutube прокомментировала появление пиратского контента на видеохостинге

19:07, 15 июля 2023
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Команда Rutube прокомментировала появление пиратского контента на видеохостингеУдалять будут только при обращении правообладателя
Rutube прокомментировал информацию в СМИ о появлении на видеохостинге множества пиратского контента. В частности, речь идёт о сериалах Netflix: «Ведьмак», «Чёрное зеркало», «Очень странные дела», «Уэнсдей».
Представители российского сервиса заявили, что следуют букве закона и «понимают важность лицензионного контента», но удалять станут только при обращении правообладателя.
«В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливают пользователи Rutube. Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удалён с канала», — сообщила пресс-служба Rutube.