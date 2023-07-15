Команда Rutube прокомментировала появление пиратского контента на видеохостинге

Представители российского сервиса заявили, что следуют букве закона и «понимают важность лицензионного контента», но удалять станут только при обращении правообладателя.

«В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливают пользователи Rutube. Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удалён с канала», — сообщила пресс-служба Rutube.