Компания Dr. Web обнаружила в Google Play 101 приложение, заражённое одним и тем же вирусом

В результате специалисты вендора нашли в цифровом магазине Google 101 приложение, заражённое модулем SpinOK, который предназначен для удержания пользователя в приложениях с помощью мини-игр, рекламируемых в коротких роликах. В общей сложности эти приложения загрузили 421 млн раз.

SpinOK опасен возможностью находить файлы заданного расширения в целевых директориях. Программа может изменять содержимое буфера обмена, а также снимать показания с некоторых сенсоров смартфона, в частности, гироскопа или магнитометра. Все полученные вирусом данные передаются на сервер оператора.