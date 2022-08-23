Компания IMAX запретила показывать в этом видеоформате даже российские фильмы

В формате IMAX, или Image Maximum, что значит «максимальное изображение», в России показывали зарубежные и часть отечественных фильмов. Теперь без разрешения компании нельзя использовать оборудование для трансляции даже российских фильмов.

При этом гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин выразил уверенность, что IMAX в Россию вернётся «при первой же возможности». Но тогда российская сторона подпишет такое соглашение, согласно которому в одностороннем порядке покинуть российский рынок будет нельзя.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — отметил Васясин.