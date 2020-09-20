Компания Oracle спасет TikTok от блокировки в США

Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США… Мы в восторге от того, что мы сможем продолжить служить нашему многообразному и креативному сообществу.