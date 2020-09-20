Компания Oracle спасет TikTok от блокировки в США
Судя по имеющейся информации, Oracle займется технической поддержкой TikTok, а также будет отвечать за безопасность данных, собираемых приложением у американских пользователей. По поводу объявленного сотрудничества высказались и представители китайского сервиса:
Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США… Мы в восторге от того, что мы сможем продолжить служить нашему многообразному и креативному сообществу.
Напомним, что ранее действующий президент США заявил, что лично он с одобрением относится к покупке приложения TikTok американской Oracle. При этом, как стало известно, Министерство торговли США приняло решение отложить введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.