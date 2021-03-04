По WhatsApp теперь можно звонить с компьютера

Стоит отметить, что мессенджер использует сквозное шифрование во время звонков. Что это означает? Что само приложение не имеет доступа к онлайн-связи между пользователями.

К сожалению, на данном этапе голосовые и видеозвонки не доступны в веб-версии сервиса. Но учитывая, что её в компании также стараются «прокачивать», вполне вероятно, что нововведение доберётся и до неё.