Приложения
Сегодня в 16:01
По WhatsApp теперь можно звонить с компьютера
Ждём такой же возможности в веб-версии сервиса
Последние несколько месяцев WhatsApp занимается тесной интеграцией новых функций в компьютерную версию мессенджера. Вот и на этот раз в неё была внедрена долгожданная возможность — возможность совершать голосовые и видеозвонки.
Нововведение доступно для пользователей macOS и Windows. При этом для того, чтобы появилось, надо обновиться до самой актуальной версии приложения, сообщается в блоге WhatsApp.
Стоит отметить, что мессенджер использует сквозное шифрование во время звонков. Что это означает? Что само приложение не имеет доступа к онлайн-связи между пользователями.
К сожалению, на данном этапе голосовые и видеозвонки не доступны в веб-версии сервиса. Но учитывая, что её в компании также стараются «прокачивать», вполне вероятно, что нововведение доберётся и до неё.