Компьютерную версию AutoCAD запустили на смартфоне Microsoft Lumia

Это стало возможным благодаря тому, что на устройство портировали полноценную компьютерную ARM-версию Windows 10. И с тех пор пользователи начали баловаться, запуская различные «полновесные» приложения на малыше 2015 года выпуска. В прошлом месяце, например, удалось включить настольную версию Adobe Photoshop.

Но в этот раз Lumia 950XL справилась с ещё более сложной задачей и запустила профессиональное инженерное ПО. А учитывая, что приложение доступно лишь в виде 64-разрядной версии, то при запуске нашлось применение и новой эмуляции от Microsoft.