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Компьютерную версию AutoCAD запустили на смартфоне Microsoft Lumia
И это, возможно, первое 64-разрядное x86-приложение, которое потянул этот аппарат
Несколько дней назад Microsoft объявила о тестовом запуске эмуляции традиционных x86 64-разрядных приложений на ARM-версии Windows 10. А уже сегодня в сети появилась информация о первых интересных достижениях пользователей, связанных с данным запуском. Так, например, компьютерную версию AutoCAD удалось запустить на смартфоне Microsoft Lumia 950XL.
Это стало возможным благодаря тому, что на устройство портировали полноценную компьютерную ARM-версию Windows 10. И с тех пор пользователи начали баловаться, запуская различные «полновесные» приложения на малыше 2015 года выпуска. В прошлом месяце, например, удалось включить настольную версию Adobe Photoshop.
Но в этот раз Lumia 950XL справилась с ещё более сложной задачей и запустила профессиональное инженерное ПО. А учитывая, что приложение доступно лишь в виде 64-разрядной версии, то при запуске нашлось применение и новой эмуляции от Microsoft.