Компьютерные опции автомобилей Kia, Skoda и др. перестали работать в России

Сообщается, что владельцы данных машин столкнулись с тем, что не могут запустить двигатель с помощью приложения, узнать остаток топлива в баке, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы.

После ухода зарубежных компаний на автомобильном рынке возникли проблемы с поддержкой приложений и программного обеспечения, сообщил представитель одного из крупнейших российских дилеров под условием анонимности.

Несмотря на это, приложения некоторых автопроизводителей продолжают работать без ограничений. Правда, трудности всё же встречаются, но это касается уже автомобилей, импортированных через параллельный импорт.

Например, приложение Volvo On Call для автомобилей марки Volvo функционирует в полном объёме, сообщил источник, близкий к компании.