Компьютеры россиян начали атаковать многоцелевые вирусы-«комбайны»

Эксперт отметил, что такие вирусы могут пытаться украсть деньги, если не получилось, — «вскрыть» сохранённые пароли, и если это не получилось, тогда вирус попытается зашифровать данные, чтобы потом хакеры могли потребовать выкуп за расшифровку.

Вирусы попадают на компьютер через вредоносные ссылки, которые приходят в неизвестных письмах, сообщениях. Поэтому относиться с подозрением нужно даже к тем письмам, которые приходят якобы от известных компаний. В связи с этим Вураско предупредил, что не стоит открывать такую корреспонденцию, ни в коем случае нельзя запускать неизвестные программы.

По словам эксперта, бороться с такими вирусами можно с помощью стандартных методов: установить на компьютер антивирус — это первая защита.

«Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут "доить" до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохранённым паролям и попытается передать данные учётных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги её автору за ключ для расшифровки данных», — предупредил Александр Вураско.