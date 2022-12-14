Конец эпохи YouTube? В TikTok появились горизонтальные видео

Что интересно, это уже не первый шаг TikTok на территорию YouTube — ранее видеосервис уже увеличил максимальную продолжительность роликов до 10 минут.

Напомним, что ещё в июне 2020 года TikTok опередил YouTube по среднему количеству минут в день у пользователей в возрасте от 4 до 18 лет. В свою очередь сервис Google также пытается конкурировать с китайским конкурентом. Для этого, например, в него добавили раздел с короткими видео, получивший название Shorts;