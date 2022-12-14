Конец эпохи YouTube? В TikTok появились горизонтальные видео

Конец эпохи YouTube? В TikTok появились горизонтальные видеоНамечается интересная битва
С самого появления TikTok, ключевой особенностью сервиса были вертикальные видео. Это отличало его от того же YouTube.
Фото: Haulix Daily
Но, внезапно, разработчики решили поменять подход. Представители платформы заявили о старте тестирования горизонтального полноэкранного режима. Соответствующая кнопка просмотра появится у пользователей, пожелавших участвовать в тестовой программе:
TechCrunch
Что интересно, это уже не первый шаг TikTok на территорию YouTube — ранее видеосервис уже увеличил максимальную продолжительность роликов до 10 минут.
Напомним, что ещё в июне 2020 года TikTok опередил YouTube по среднему количеству минут в день у пользователей в возрасте от 4 до 18 лет. В свою очередь сервис Google также пытается конкурировать с китайским конкурентом. Для этого, например, в него добавили раздел с короткими видео, получивший название Shorts;