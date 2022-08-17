Конец мучениям: Windows 10 перестанет сопротивляться при попытке сменить браузер с Edge на Chrome

Проблема в том, что в Windows 10, в отличие от других поколений ОС, нельзя выбрать браузер по умолчанию непосредственно в приложении. Приходится идти в настройки и выбирать браузер вручную. Напомним, в более ранних версиях, в частности в Windows 7, достаточно было нажатия одной кнопки, а настройки выставлялись автоматически.

Как отмечается, в обновлении Windows 10 22H2 тестеры обнаружили улучшенную функцию выборах браузера по умолчанию. Как и раньше, браузер можно будет выбрать, нажав одну кнопку.

При этом браузеры Firefox и Opera уже достаточно давно поддерживают назначение стандартного браузера одной кнопкой. В Chrome такая функция появится в сентябре, когда выйдет и Windows 10 22H2.

В Windows 11 выбор браузера такой же, как и в Windows 10, но выйдет ли исправление для этой системы, неизвестно.