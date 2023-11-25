Криптовалютное приложение Wallet of Satoshi внезапно объявило об уходе из США

Криптовалютное приложение Wallet of Satoshi внезапно объявило об уходе из СШАО причинах разработчики не сообщили
Одно из самых популярных приложений для хранения биткоинов Wallet of Satoshi, известное также как Bitcoin Lightning, которое считается самым простым и удобным в использовании, с версиями для Android и iOS, внезапно ушло из США.
Пользователи не оценили этот шаг и теряются в догадках, ведь накануне объявление решения госрегулятора о признании спотовых ETF. Конкретики от разработчиков нет, о причинах ничего не известно.
В соцсети Х они заявили, что понимают разочарование американских пользователей, но обслуживать их больше не будут. При этом пользователи из других стран могут загрузить приложение, как и прежде.
Разработчики Wallet of Satoshi заверили американских пользователей, что их средства доступны и они смогут без труда перевести все свои активы в другие кошельки.
«Кошелёк Сатоши должен соблюдать местные правила или законы так, как он не может или не хочет», — предположил о причинах ухода приложения из США генеральный директор разработчика программного обеспечения Bitcoin Synonym Джон Карвальо.