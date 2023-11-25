Криптовалютное приложение Wallet of Satoshi внезапно объявило об уходе из США

Пользователи не оценили этот шаг и теряются в догадках, ведь накануне объявление решения госрегулятора о признании спотовых ETF. Конкретики от разработчиков нет, о причинах ничего не известно.

В соцсети Х они заявили, что понимают разочарование американских пользователей, но обслуживать их больше не будут. При этом пользователи из других стран могут загрузить приложение, как и прежде.

Разработчики Wallet of Satoshi заверили американских пользователей, что их средства доступны и они смогут без труда перевести все свои активы в другие кошельки.

«Кошелёк Сатоши должен соблюдать местные правила или законы так, как он не может или не хочет», — предположил о причинах ухода приложения из США генеральный директор разработчика программного обеспечения Bitcoin Synonym Джон Карвальо.