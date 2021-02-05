Крупнейшие соцсети объединились для «расправы» с хакерами

Началось всё с того, что Instagram заблокировал сотни аккаунтов, которые были украдены в результате крупной хакерской атаки, пишет The Verge. Речь идёт о тех аккаунтах, чьи юзернеймы были очень редкими и имели определённую ценность. После «дочки» Facebook, те же самые хакеры подверглись блокировке и со стороны Twitter с TikTok.

Что интересно, принадлежащая Facebook соцсеть пошла дальше и начала банить те Instagram-аккаунты, которые как-то связаны с OGUsers — ресурсом, который специализируется на воровстве чужих страниц. Платформа, например, не гнушается использовать подмену номера, чтобы таким образом сбрасывать пароли к аккаунтам и получать к ним после этого доступ.