Крупнейший американский провайдер внезапно «умер» и для клиентов, и для сотрудников

Сбой в работе настолько широко распространён, что повлиял на функционирование главного ресурса Dish.com, приложения Dish Anywhere, а также несколько вторичных сайтов и сетей, принадлежащих компании.

Клиенты, в свою очередь, также предполагают, что телефонные номера колл-центра компании недоступны. По словам жалующихся пользователей провайдера, служба поддержки Dish недоступна.

Кроме того, клиенты сталкиваются с проблемами аутентификации при входе в приложения для телеканалов, их учётные записи оказались деактивированными.

При этом удалённые сотрудники сетей Dish Network тоже были лишены доступа к своим рабочим системам.

И всё это происходило одновременно. Провайдер пока не объяснил, в чём причина такого масштабного сбоя.