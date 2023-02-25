Крупнейший американский провайдер внезапно «умер» и для клиентов, и для сотрудников

Крупнейший американский провайдер внезапно «умер» и для клиентов, и для сотрудниковПочему, объяснений пока нет
Американский телевизионный гигант и поставщик спутникового оборудования компания Dish Network внезапно «умерла»: все сайты и приложения провайдера перестали функционировать в течение последних 24 часов.
Фото: Dish.com
Сбой в работе настолько широко распространён, что повлиял на функционирование главного ресурса Dish.com, приложения Dish Anywhere, а также несколько вторичных сайтов и сетей, принадлежащих компании.
Клиенты, в свою очередь, также предполагают, что телефонные номера колл-центра компании недоступны. По словам жалующихся пользователей провайдера, служба поддержки Dish недоступна.
Кроме того, клиенты сталкиваются с проблемами аутентификации при входе в приложения для телеканалов, их учётные записи оказались деактивированными.
При этом удалённые сотрудники сетей Dish Network тоже были лишены доступа к своим рабочим системам.
И всё это происходило одновременно. Провайдер пока не объяснил, в чём причина такого масштабного сбоя.