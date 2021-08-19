Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix добавил пространственное аудио при просмотре фильмов и сериалов

Оказалось, что теперь владельцы iOS-устройств могут смотреть фильмы и сериалы из библиотеки площадки в режиме пространственного аудио, передаёт SlashGear. Это позволит насладиться гораздо более захватывающим звуком благодаря эффекту объёмного звучания.

Стоит, правда, отметить, что есть у новой функции одно «но». Работает она лишь на устройствах под управлением iOS 14 и лишь при использовании AirPods Max или AirPods Pro.

Отметим, что после выхода iOS 15 пространственное аудио будет доступно даже для контента, которое не записывалось с учётом технологии Dolby Atmos. А это значит, что объёмный звук появится на ещё большем количестве платформ и сервисов.