Крупное обновление Telegram добавило прямые эфиры пользователей с донатами

Трансляции поддерживают чат зрителей, а авторы смогут получать донаты через платные сообщения во внутренней валюте. Более того, эфир можно вести не только с телефона: мессенджер добавил поддержку OBS, XSplit и прочих популярных программ для стриминга.

Вторая важная новинка — регулярные сообщения. Пользователи могут настроить автоматическую отправку напоминаний или любых текстов по расписанию, с заданным интервалом.