Крупное обновление Telegram добавило прямые эфиры пользователей с донатами

Опубликовано 21 ноября 2025, 07:011 мин.
Крупное обновление Telegram добавило прямые эфиры пользователей с донатамиДостались улучшения и iOS-версии мессенджера
Telegram выпустил масштабное обновление, в котором появилась система Live Stories — теперь пользователи могут запускать прямые эфиры прямо в историях.
Трансляции поддерживают чат зрителей, а авторы смогут получать донаты через платные сообщения во внутренней валюте. Более того, эфир можно вести не только с телефона: мессенджер добавил поддержку OBS, XSplit и прочих популярных программ для стриминга.
Вторая важная новинка — регулярные сообщения. Пользователи могут настроить автоматическую отправку напоминаний или любых текстов по расписанию, с заданным интервалом.
Telegram также внедрил аукционы подарков, которые должны сделать распределение редких коллекционных предметов более прозрачным и честным. В iOS-версии обновили интерфейс: ещё больше элементов теперь выполнено в стиле Liquid Glass, визуально объединяя приложение с общей эстетикой системы.