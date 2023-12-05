«Лаборатория Касперского» ежедневно «ловит» около 400000 зараженных файлов

Пользователи Windows, будьте внимательнее. 88 % этих угроз нацелены на вашу любимую операционную систему. Но это еще не все - выросло количество выявляемых зараженных документов(в том числе PDF), на 53%, примерно до 24 тыс. в сутки. При этом трояны не теряют своей актуальности, а количество бэкдоров выросло с 15 000 до 40 000 в день.

Перед лицом этого цифрового натиска «Касперский» подчеркивает необходимость принятия надежных мер кибербезопасности. Как пользователи, так и компании должны укреплять свою защиту от цифровых угроз - от отказа от подозрительных загрузок до использования двухфакторной аутентификации.