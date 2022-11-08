«Лаборатория Касперского» объявила о прекращении работы своего сервиса Kaspersky Secure Connection в России

С чем связаны ограничения не сообщается, но известно, что продукт продолжит в штатном режиме работать в других странах.

VPN: Kaspersky Secure Connection включает платную и бесплатную версии. Платная версия будет доступна для покупки до конца 2022 года. После покупки продукт будет функционировать до окончания лицензии.

Бесплатная вария будет доступна до 15 ноября. После этой даты приложение станет недоступным.