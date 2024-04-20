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Приложения
Опубликовано 20 апреля 2024, 10:30
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«Лаборатория Касперского» представила прототип магазина приложений для KasperskyOS

В сервисе не будет платных приложений
Глава отдела бизнеса «Лаборатории Касперского» по развитию KasperskyOS Дмитрий Лукиян рассказал, что компания разработала прототип магазина приложений для их ОС, который начнёт работать в третьем квартале 2024 года. По словам Лукияна, платных приложений в магазине не будет.
«Лаборатория Касперского» представила прототип магазина приложений для KasperskyOS

© Лаборатория Касперского

Сервис получил название Appicenter. Представитель «Лаборатории Касперского» уточнил, что в Appicenter будут представлены как российские разработки, так и зарубежные. Сервис будет состоять из двух «разделов» — каталога приложений и веб-портала для разработчиков.

Как отметил Лукиян, компании смогут загружать приложения в каталог Appicenter для дальнейшего распространения, а веб-портал позволяет разработчикам загружать их решения на платформу, проходя обязательную проверку.

«Есть всегда локальные производители в каждом регионе, стране, и поэтому без международной коллаборации и без появления международных приложений в нашем каталоге не обойтись», — отметил Дмитрий Лукиян по поводу зарубежных приложений в Appicenter.