«Лаборатория Касперского» представила прототип магазина приложений для KasperskyOS

Опубликовано 20 апреля 2024, 10:30
1 мин.
«Лаборатория Касперского» представила прототип магазина приложений для KasperskyOSВ сервисе не будет платных приложений
Глава отдела бизнеса «Лаборатории Касперского» по развитию KasperskyOS Дмитрий Лукиян рассказал, что компания разработала прототип магазина приложений для их ОС, который начнёт работать в третьем квартале 2024 года. По словам Лукияна, платных приложений в магазине не будет.
© Лаборатория Касперского
Сервис получил название Appicenter. Представитель «Лаборатории Касперского» уточнил, что в Appicenter будут представлены как российские разработки, так и зарубежные. Сервис будет состоять из двух «разделов» — каталога приложений и веб-портала для разработчиков.
Как отметил Лукиян, компании смогут загружать приложения в каталог Appicenter для дальнейшего распространения, а веб-портал позволяет разработчикам загружать их решения на платформу, проходя обязательную проверку.
«Есть всегда локальные производители в каждом регионе, стране, и поэтому без международной коллаборации и без появления международных приложений в нашем каталоге не обойтись», — отметил Дмитрий Лукиян по поводу зарубежных приложений в Appicenter.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков