«Лаборатория Касперского» представила прототип магазина приложений для KasperskyOS

Сервис получил название Appicenter. Представитель «Лаборатории Касперского» уточнил, что в Appicenter будут представлены как российские разработки, так и зарубежные. Сервис будет состоять из двух «разделов» — каталога приложений и веб-портала для разработчиков.

Как отметил Лукиян, компании смогут загружать приложения в каталог Appicenter для дальнейшего распространения, а веб-портал позволяет разработчикам загружать их решения на платформу, проходя обязательную проверку.

«Есть всегда локальные производители в каждом регионе, стране, и поэтому без международной коллаборации и без появления международных приложений в нашем каталоге не обойтись», — отметил Дмитрий Лукиян по поводу зарубежных приложений в Appicenter.