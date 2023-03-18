«Лаборатория Касперского» предупредила о новой атаке мошенников, маскирующихся под госорганы

Вместо списка получатель раскрывает архив с вредоносным софтом. По словам экспертов «Лаборатории Касперского», основная цель злоумышленников — шпионаж, кража документов или данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам. Мошенническая кампания началась 13 марта, но «Лаборатория Касперского» сообщила о ней 17-го числа, так как за четверо суток эксперты организации обнаружили несколько сотен вредоносных писем.

К тому же 15 марта была зафиксирована параллельная мошенническая рассылка, похожая на основную, с разницей в том, что вместо сверки с ведомственной базой сотрудников, авторы писем угрожали уголовным преследованием в связи с неким денежным переводом.