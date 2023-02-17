«Лаборатория Касперского» рассказала о росте вирусных клонов мессенджера Telegram

По данным компании, в январе 2023 года была пресечена 151 тысяча попыток перехода на фишинговые вредоносные копии Telegram. Это в 37 раз больше по сравнению с январём 2022 года.

Количество попыток перехода составляет почти половину от общего числа таких попыток за весь 2022 год среди российских пользователей. Цель мошенников — различные данные, но главное — номер телефона и код подтверждения.