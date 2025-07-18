LADA Iskra с платформой Яндекс Авто поступит в продажу 20 июля

LADA Iskra с платформой Яндекс Авто поступит в продажу 20 июляМашина получит голосовое управление и Алису на борту
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Помощник Алиса помогает выстраивать маршрут, находить парковки, предупреждать о пробках, включать музыку или аудиокнигу, а также развлекать детей во время поездки. Она также умеет звонить контактам из адресной книги и взаимодействует с другими сервисами Яндекса.
Платформа использует данные о дорожной ситуации, ДТП и камерах наблюдения, чтобы строить оптимальные маршруты. Она показывает ограничения скорости, стоимость и расположение парковок, а также текущую скорость автомобиля по GPS и CAN-шине. Даже при отсутствии интернета навигация продолжит работать благодаря офлайн-картам.
Владельцы смогут слушать миллионы треков российских и зарубежных исполнителей, создавать собственные плейлисты или включать персональную подборку через «Мою волну». Кроме того, доступна большая библиотека аудиокниг — от бестселлеров до образовательной литературы.
Все данные и предпочтения пользователя синхронизируются с Яндекс ID, благодаря чему доступ к сохранённым адресам, музыке и сайтам можно получить прямо из автомобиля. Связь с интернетом обеспечивает встроенный модем.
LADA Iskra будет представлена в трёх кузовах: седан, универсал и универсал SW Cross. Начальная цена за модель с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем составляет 1 249 000 рублей.