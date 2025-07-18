LADA Iskra с платформой Яндекс Авто поступит в продажу 20 июля

Помощник Алиса помогает выстраивать маршрут, находить парковки, предупреждать о пробках, включать музыку или аудиокнигу, а также развлекать детей во время поездки. Она также умеет звонить контактам из адресной книги и взаимодействует с другими сервисами Яндекса.

Платформа использует данные о дорожной ситуации, ДТП и камерах наблюдения, чтобы строить оптимальные маршруты. Она показывает ограничения скорости, стоимость и расположение парковок, а также текущую скорость автомобиля по GPS и CAN-шине. Даже при отсутствии интернета навигация продолжит работать благодаря офлайн-картам.