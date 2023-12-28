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19:49, 28 декабря 2023
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Латвийский регулятор заблокировал сайты, связанные с Яндексом

Не больно-то и хотелось

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайтам, связанным с российским IT-гигантом «Яндекс», включая сервис потокового вещания Яндекс Музыка. Председатель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что решение было принято потому, что на Я. Музыке размещаются подкасты лиц, находящихся под санкциями Европейского союза.

Латвийский регулятор заблокировал сайты, связанные с Яндексом

© Яндекс

Этот шаг стал последним в серии санкций против «Яндекса» со стороны правительства Латвии. В марте 2022 года Латвийский транспортный директорат лишил «Яндекс.Такси» регистрации в стране и заблокировал приложение Yandex Go.

В том же месяце парламент Латвии одобрил закон, позволяющий NEPLP блокировать доступ к сайтам с информацией, «угрожающей общественному порядку и национальной безопасности».

В апреле 2022 года NEPLP ограничил доступ к сайту yandex.ru и его зеркалам. Яндекс подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит дело 29 февраля 2024 года.

Источник:vc
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Яндекс
,
#блокировка
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