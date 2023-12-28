Латвийский регулятор заблокировал сайты, связанные с Яндексом

Латвийский регулятор заблокировал сайты, связанные с ЯндексомНе больно-то и хотелось
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайтам, связанным с российским IT-гигантом «Яндекс», включая сервис потокового вещания Яндекс Музыка. Председатель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что решение было принято потому, что на Я. Музыке размещаются подкасты лиц, находящихся под санкциями Европейского союза.
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Этот шаг стал последним в серии санкций против «Яндекса» со стороны правительства Латвии. В марте 2022 года Латвийский транспортный директорат лишил «Яндекс.Такси» регистрации в стране и заблокировал приложение Yandex Go.
В том же месяце парламент Латвии одобрил закон, позволяющий NEPLP блокировать доступ к сайтам с информацией, «угрожающей общественному порядку и национальной безопасности».
В апреле 2022 года NEPLP ограничил доступ к сайту yandex.ru и его зеркалам. Яндекс подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит дело 29 февраля 2024 года.