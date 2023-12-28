Латвийский регулятор заблокировал сайты, связанные с Яндексом

Этот шаг стал последним в серии санкций против «Яндекса» со стороны правительства Латвии. В марте 2022 года Латвийский транспортный директорат лишил «Яндекс.Такси» регистрации в стране и заблокировал приложение Yandex Go.

В том же месяце парламент Латвии одобрил закон, позволяющий NEPLP блокировать доступ к сайтам с информацией, «угрожающей общественному порядку и национальной безопасности».

В апреле 2022 года NEPLP ограничил доступ к сайту yandex.ru и его зеркалам. Яндекс подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит дело 29 февраля 2024 года.