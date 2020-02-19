Легендарному Adobe Photoshop исполнилось 30 лет

Photoshop — это достаточно мощный, но при этом не очень сложный в освоении инструмент, ставший де-факто стандартом индустрии благодаря своему непрекращающемуся развитию. Что интересно, изначально программа создавалась силами всего лишь двух человек: братьями Джоном и Томасом Нолломи — первых из них работал во всемирно известной компании Industrial Light & Magic, а второй имел докторскую степень в области компьютерного зрения.