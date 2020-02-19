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Легендарному Adobe Photoshop исполнилось 30 лет
Первая версия приложения вышла эксклюзивно для компьютеров Apple
Сегодня, 19 февраля, одной из самых популярных программ для редактирования изображений исполняется 30 лет. Первая версия легендарного Adobe Photoshop вышла эксклюзивно для 1-битного компьютера Macintosh Plus, который был выпущен в еще более далеком 1986 году.
Photoshop — это достаточно мощный, но при этом не очень сложный в освоении инструмент, ставший де-факто стандартом индустрии благодаря своему непрекращающемуся развитию. Что интересно, изначально программа создавалась силами всего лишь двух человек: братьями Джоном и Томасом Нолломи — первых из них работал во всемирно известной компании Industrial Light & Magic, а второй имел докторскую степень в области компьютерного зрения.
Еще одним интересным фактом можно назвать тот факт, что несмотря на 30-летнюю историю своего развития, интерфейс Adobe Photoshop практически не изменился, что говорит о высоком уровне проработки данного аспекта на самой заре разработки продукта.