Легендарный месснеджер Mail.Ru Агент закрыли

Этот мессенджер, запущенный еще в 2003 году компанией Mail.ru, стал одним из первых в России приложений для обмена мгновенными сообщениями, поддерживая текстовые сообщения, звонки и видеозвонки, а также отправку SMS и уведомления о новых письмах.

Mail.ru Агент начинался как простой нотификатор о новых письмах, но уже в ноябре 2003 года (с выходом версии 2.0) превратился в полноценный мессенджер. С годами он был популярен среди пользователей, но постепенно утратил актуальность на фоне появления более современных решений.

VK предложила пользователям продолжить общение через VK Мессенджер, а для рабочих коммуникаций перейти на корпоративный сервис VK WorkSpace.

Закрытие Агента произошло спустя два месяца после того, как VK свернула поддержку другого легендарного мессенджера — ICQ.