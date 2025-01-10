Легендарный плеер VLC научится создавать субтитры для фильмов с помощью ИИ

Система также поддерживает перевод субтитров на различные языки.

Инновация основана на открытых моделях ИИ, которые работают локально на устройствах пользователей, что исключает необходимость в интернет-соединении или использовании облачных сервисов.

Новую функцию продемонстрировали на выставке CES 2025, но точная дата релиза пока не объявлена.

Проект VideoLAN, начавшийся в 1996 году как инициатива студентов Ecole Centrale Paris, остается примером успешного открытого программного обеспечения.

VLC продолжает работать без рекламы, сбора данных или коммерческих доходов, при этом его аудитория только растет, несмотря на популярность стриминговых сервисов.