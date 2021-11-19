Легендарный плеер Winamp воскресили

И вот, на радость огромной армии фанатов, стало известно, что легендарный плеер возвращается. Он уже получил новый логотип, а компания-разработчик открыла специальную страницу, на которой предлагает всем желающим принять участие в тестировании новой версии приложения.

На данный момент нет никакой точной информации, какие изменения ждут нас в обновлённом Winamp. Также нет сведений, как скоро плеер станет доступен хотя бы участникам бета-тестирования.

Напомним, что развитие Winamp остановилось ещё в 2007 году, после выпуска Winamp 5.5. Правда, чуть позже, в 2018 году, в сеть утёк Winamp 5.8. Но после этого о проекте не было слышно ничего нового.