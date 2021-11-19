Легендарный плеер Winamp воскресили

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Легендарный плеер Winamp воскресилиИнтересно, чем разработчики попытаются нас удивить
Сегодня практически каждый из нас ежедневно пользуется музыкальными сервисами по типу Spotify, Apple или YouTube Music. Но в начале 2000-х всех их нам заменял Winamp.
И вот, на радость огромной армии фанатов, стало известно, что легендарный плеер возвращается. Он уже получил новый логотип, а компания-разработчик открыла специальную страницу, на которой предлагает всем желающим принять участие в тестировании новой версии приложения.
На данный момент нет никакой точной информации, какие изменения ждут нас в обновлённом Winamp. Также нет сведений, как скоро плеер станет доступен хотя бы участникам бета-тестирования.
Напомним, что развитие Winamp остановилось ещё в 2007 году, после выпуска Winamp 5.5. Правда, чуть позже, в 2018 году, в сеть утёк Winamp 5.8. Но после этого о проекте не было слышно ничего нового.
Источник: Winamp