Летом YouTube навсегда отключит публикацию коротких роликов

С 2017 года публикация таких роликов была доступна авторам каналов с более чем 10 тысячами подписчиков. Через некоторе время после публикации ролики исчезали. Но в итоге ни блогеры, ни YouTube, не увидели смысла в этом формате — функционал не пользовался популярностью.

После того, как 26 июня Stories будут отключены, авторы роликов смогут публиковаться в формате Shorts, а также рассказывать о себе во вкладке «Сообщество».