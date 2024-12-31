LG анонсировала новую серию OLED-мониторов UltraGear GX9 с изогнутым экраном

Главной моделью линейки стал 45-дюймовый UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (45GX990A). Этот монитор с разрешением 5K2K может изменять свою форму — от полностью плоской до кривизны 900R за несколько секунд. Модель поддерживает фирменную функцию Dual Mode для быстрой смены разрешения и частоты обновления, а также отличается временем отклика 0,03 мс.

Для тех, кто предпочитает статичную форму экрана, подойдет модель 45GX950A с аналогичными характеристиками: 45 дюймов, 5K2K разрешение и соотношение сторон 21:9. Этот монитор также поддерживает DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с мощностью 90 Вт, а также совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

Для пользователей, которые ищут более компактный и, вероятно, более доступный вариант, LG предложит 39-дюймовый UltraGear 39GX90SA. Этот монитор с кривизной и разрешением 21:9. Несколько портов USB-C позволят подключить несколько устройств одновременно.