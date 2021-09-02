Личные данные пользователей WhatsApp научились воровать с помощью специального GIF-файла

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Сегодня в 21:59
Личные данные пользователей WhatsApp научились воровать с помощью специального GIF-файлаМошенникам нужно было серьёзно заморочиться, чтобы воспользоваться уязвимостью.
Специалисты Check Point Research (CPR) обнаружили очень опасную уязвимость в WhatsApp. С её помощью злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальным данным пользователей, обойдя даже сквозное шифрование.
В отличие от прочих подобных «дыр», свежая находка требовала «сложных шагов и обширного взаимодействия с пользователем», пишет ZDNet. Но несмотря на это, те потенциальные хакеры, которые готовы были проделать эту работу, получали максимальный доступ к пользовательской информации.
Для того, чтобы хранилище стало доступным третьему лицу, ему нужно было отправить во вложении GIF-ку, содержащую вредоносный файл. При этом со стороны жертвы требовалось накладывание фильтра и обратная отправка уже изменённого файла.
Специалисты CPR сообщили о своей находке команде разработки WhatsApp. Девелоперы уже закрыли уязвимость.