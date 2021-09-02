Личные данные пользователей WhatsApp научились воровать с помощью специального GIF-файла

В отличие от прочих подобных «дыр», свежая находка требовала «сложных шагов и обширного взаимодействия с пользователем», пишет ZDNet. Но несмотря на это, те потенциальные хакеры, которые готовы были проделать эту работу, получали максимальный доступ к пользовательской информации.

Для того, чтобы хранилище стало доступным третьему лицу, ему нужно было отправить во вложении GIF-ку, содержащую вредоносный файл. При этом со стороны жертвы требовалось накладывание фильтра и обратная отправка уже изменённого файла.

Специалисты CPR сообщили о своей находке команде разработки WhatsApp. Девелоперы уже закрыли уязвимость.