«Луна» без рекламы: разработан новый российский браузер

До конца года в России будет запущен браузер «Луна». В настоящее время приложение находится на стадии открытого тестирования в App Store с ограниченным функционалом.

«Луна» позволит работать не только с популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами. По мере разработки в браузер встроят сервисы, позволяющие проводить онлайн-покупки. В будущем партнеры проекта смогут воспользоваться расширениями, улучшающими пользовательский опыт — например, адресной книгой и пуш-уведомлениями.

В новый браузер встроены отечественные сертификаты Минцифры. «Луна» открывает только проверенные сайты, которые визуально подсвечиваются для пользователя зелёным цветом. Не пропускаются приложением «взрослый» и шокирующий контенты.

Браузер блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. В результате сайты загружаются быстрее, а расход мобильного трафика сокращается, подчеркивают разработчики.

Полноценно запустить продукт создавшая браузер компания «Инновационная разработка» планирует к концу года. Сейчас приложение с ограниченным функционалом можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно и для устройств на платформе Android.