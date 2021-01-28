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Любимый мессенджер Илона Маска заблокировали в Иране
Проблемы с приложением начали наблюдаться ещё в начале недели
За последний месяц аудитория защищённого мессенджера Signal увеличилась практически в два раза. В немалой степени этому помогла «реклама» в Twitter-аккаунте Илона Маска, где предприниматель посоветовал переходить в этот мессенджер в ответ на изменение политики конфиденциальности WhatsApp.
И, судя по всему, такое внимание к приложению не очень понравилось властям Ирана. Начиная примерно с минувшего понедельника, пользователи мессенджера в стране начали испытывать проблемы с доступом к Signal, пишет Gizmodo.
Практически сразу свой ответ по поводу происходящего дали официальные представители компании. По их словам, причина неполадок не на стороне мессенджера — власти Ирана просто-напросто обрубили трафик, исходящий на сервера Signal из страны. При этом представители приложения заявили, что они не намерены сдаваться и будут пытаться решить проблему до последнего.