Любой желающий может удалить ваш WhatsApp-аккаунт, отправив обыкновенное email-письмо

Любой желающий может удалить ваш WhatsApp-аккаунт, отправив обыкновенное email-письмоИ это пугает
В большинстве стран мира WhatsApp успешно вытеснил SMS в качестве основного способа общения при помощи текста.
Это значит, что платформа имеет достаточно большое значение в жизни миллионов, а то и миллиардов людей. На фоне чего становится ещё страшнее осознавать, как легко вы можете лишиться своего аккаунта.
Эксперт по кибербезопасности Джейк Мур, работающий в компании-разработчике антивируса ESET, опубликовал твит, в котором заметил очень неприятную особенность WhatsApp.
Оказалось, что любой желающий может написать электронное письмо создателям мессенджера с помощью деактивировать аккаунт, привязанный к названному им номеру. При этом человеку не придётся подтверждать, что номер принадлежит именно ему.
Таким образом, любой желающий может взять ваш номер, отправить его создателям WhatsApp на специальный email и попросить удалить ваш аккаунт в мессенджере. И они это сделают!
В такие моменты возникает вопрос, насколько квалифицированный отдел контроля качества занят проектом. И самое неприятное, что решения у этой потенциальной проблемы пока что нет.