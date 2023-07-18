Любой желающий может удалить ваш WhatsApp-аккаунт, отправив обыкновенное email-письмо

Это значит, что платформа имеет достаточно большое значение в жизни миллионов, а то и миллиардов людей. На фоне чего становится ещё страшнее осознавать, как легко вы можете лишиться своего аккаунта.

Эксперт по кибербезопасности Джейк Мур, работающий в компании-разработчике антивируса ESET, опубликовал твит, в котором заметил очень неприятную особенность WhatsApp.

Оказалось, что любой желающий может написать электронное письмо создателям мессенджера с помощью деактивировать аккаунт, привязанный к названному им номеру. При этом человеку не придётся подтверждать, что номер принадлежит именно ему.