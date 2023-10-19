Магазин на диване 2.0: YouTube добавит возможность высвечивать ссылку на покупку показываемых в роликах предметов

Согласно свежей информации, YouTube-авторы смогут добавлять тайм-коды к продуктам, о которых они говорят в своих роликах, чтобы кнопка покупки появлялась в удобный момент просмотра.

Это небольшое нововведение может упростить взаимодействие компаний и создателей контента, работающих совместно над видео. Вероятно, и создатели, и спонсоры будут довольны возможностью контролировать момент появления кнопки покупки.