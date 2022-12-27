Магазин приложений для iOS заблокировал новогоднее обновление российской соцсети ЯRUS

Как правило, модерация App Store рассматривает обновления несколько дней, но в отношении ЯRUS дело дошло до недель. При этом на запросы iOS-разработчика российской соцсети Ярослава Ермолаева команда магазина приложений Apple отвечает размыто.

«Мы обрабатываем материалы так быстро, как только можем, но иногда мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые требуют дополнительного времени на рассмотрение», — ответ сервиса.

Отмечается, что команда App Store уходит на рождественские каникулы с 23 декабря, потому обновление не выйдет как минимум до 28 декабря.

Дмитрий Илюхин отметил, что у разработчиков нет выбора, — приходиться мириться с монополизмом Apple.