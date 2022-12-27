Магазин приложений для iOS заблокировал новогоднее обновление российской соцсети ЯRUS

Магазин приложений для iOS заблокировал новогоднее обновление российской соцсети ЯRUSНа запросы разработчиков отвечает размыто
Основатель и директор по разработке российской социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин сообщил, что команда продукта хотела порадовать пользователей новогодним обновлением. Но для iOS обновление задерживается — его с 10 декабря не пропускает App Store.
Фото: Nation-news.ru
Как правило, модерация App Store рассматривает обновления несколько дней, но в отношении ЯRUS дело дошло до недель. При этом на запросы iOS-разработчика российской соцсети Ярослава Ермолаева команда магазина приложений Apple отвечает размыто.
«Мы обрабатываем материалы так быстро, как только можем, но иногда мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые требуют дополнительного времени на рассмотрение», — ответ сервиса.
Отмечается, что команда App Store уходит на рождественские каникулы с 23 декабря, потому обновление не выйдет как минимум до 28 декабря.
Дмитрий Илюхин отметил, что у разработчиков нет выбора, — приходиться мириться с монополизмом Apple.