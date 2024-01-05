Магазин приложений Google Play Store начнет отвечать на ваши вопросы с помощью ИИ

Эта функция, обнаруженная в последней версии Google Play Store, добавляет раздел FAQ к страницам приложений, который можно активировать с помощью специального флага.

После активации флага, на странице приложения появится карточка App FAQs с кратким описанием и кнопкой «Показать». При нажатии на кнопку карточка раскрывается, показывая три вопроса: