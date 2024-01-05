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Приложения
04:00, 05 января 2024
1 мин.

Магазин приложений Google Play Store начнет отвечать на ваши вопросы с помощью ИИ

Технология все глубже внедряется в нашу жизнь

Google готовится представить новую функцию в своем магазине приложений Play Store, которая позволит пользователям получать ответы на свои вопросы с помощью ИИ-генерируемых часто задаваемых вопросов (FAQ).

Эта функция, обнаруженная в последней версии Google Play Store, добавляет раздел FAQ к страницам приложений, который можно активировать с помощью специального флага.

После активации флага, на странице приложения появится карточка App FAQs с кратким описанием и кнопкой «Показать». При нажатии на кнопку карточка раскрывается, показывая три вопроса:

  1. Что пользователям больше всего нравится в этом приложении?
  2. Почему это приложение популярно?
  3. О чем это приложение?
Магазин приложений Google Play Store начнет отвечать на ваши вопросы с помощью ИИ
© Android Authority

Ответы на эти вопросы генерируются искусственным интеллектом и могут отличаться в зависимости от приложения.

После прочтения ответов, пользователи могут свернуть раздел, нажав на кнопку «Скрыть», возвращая карточку к её исходному состоянию.

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