Магазин приложений Google Play Store начнет отвечать на ваши вопросы с помощью ИИ

Магазин приложений Google Play Store начнет отвечать на ваши вопросы с помощью ИИТехнология все глубже внедряется в нашу жизнь
Google готовится представить новую функцию в своем магазине приложений Play Store, которая позволит пользователям получать ответы на свои вопросы с помощью ИИ-генерируемых часто задаваемых вопросов (FAQ).
Эта функция, обнаруженная в последней версии Google Play Store, добавляет раздел FAQ к страницам приложений, который можно активировать с помощью специального флага.
После активации флага, на странице приложения появится карточка App FAQs с кратким описанием и кнопкой «Показать». При нажатии на кнопку карточка раскрывается, показывая три вопроса:
- Что пользователям больше всего нравится в этом приложении?
- Почему это приложение популярно?
- О чем это приложение?
Ответы на эти вопросы генерируются искусственным интеллектом и могут отличаться в зависимости от приложения.
После прочтения ответов, пользователи могут свернуть раздел, нажав на кнопку «Скрыть», возвращая карточку к её исходному состоянию.