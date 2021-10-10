Магазин приложений Google Play Store получил новый дизайн в стиле Android 12

Вслед за ней, поисковый гигант начал переводить на этот «язык» и прочие свои продукты. Так, стало известно, что магазин приложений Google Play Store получил свежий дизайн, как раз в стиле нового Android. Об этом сообщает 9to5Google.

При этом стоит отметить, что изменения не настолько кардинальные, как во время предыдущего редизайна. Возможно, это связано с тем, что Google не реализовала до конца свои идеи. А возможно, что нечто большее ждёт нас только в будущем.