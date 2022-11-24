Приложения
16:17, 24 ноября 2022
1 мин.

Магазин приложений RuStore снова оказался самым востребованным в России

Аудитория сервиса — 7 млн человек

Проект интернет-исследований Mediascope на основании аналитического проекта Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе сообщил о росте аудитории российского магазина Android-приложений RuStore.

Магазин приложений RuStore снова оказался самым востребованным в России

По данным, по итогам октября 2022 года аудитория Rustore составила 7 млн пользователей. Оценка аудитории регулярно производится с июля.

На данный момент в RuStore представлены порядка 3 тысяч приложений и более 2 тысяч компаний-разработчиков.

Источник фото:Rustore.ru
Источник:Retail Loyalty
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