Магазин приложений RuStore снова оказался самым востребованным в России

16:17, 24 ноября 2022
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Магазин приложений RuStore снова оказался самым востребованным в РоссииАудитория сервиса — 7 млн человек
Проект интернет-исследований Mediascope на основании аналитического проекта Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе сообщил о росте аудитории российского магазина Android-приложений RuStore.
По данным, по итогам октября 2022 года аудитория Rustore составила 7 млн пользователей. Оценка аудитории регулярно производится с июля.
На данный момент в RuStore представлены порядка 3 тысяч приложений и более 2 тысяч компаний-разработчиков.