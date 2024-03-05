Mail.ru внедрила искусственный интеллект для автоматизации техподдержки

Опубликовано 05 марта 2024, 17:15
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Mail.ru внедрила искусственный интеллект для автоматизации техподдержкиОн эффективнее распределяет запросы пользователей
Российский сервис электронной посты, «Почта Mail.ru», успешно внедрил машинное обучение в техническую поддержку. Новая модель на базе нейронной сети автоматизировала первую линию поддержки, позволяя более эффективно распределять запросы пользователей и сокращать время обработки.
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Искусственный интеллект, основанный на текстовом анализе и служебной информации, классифицирует запросы, определяет тип проблемы и направляет их к специалистам. Этот инновационный подход сократил время обработки запросов вдвое и улучшил систему маршрутизации.
Все обращения после первичной обработки направляются к специалистам второй линии техподдержки, что позволяет им более оперативно решать вопросы пользователей. Руководитель группы машинного обучения в «Антиспаме» и «Почте Mail.ru», Дмитрий Меркушов, подчеркнул, что интеграция машинного обучения позволяет быстро и эффективно решать запросы пользователей, сокращая временные затраты и повышая качество обслуживания.
Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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