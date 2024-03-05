Mail.ru внедрила искусственный интеллект для автоматизации техподдержки

Искусственный интеллект, основанный на текстовом анализе и служебной информации, классифицирует запросы, определяет тип проблемы и направляет их к специалистам. Этот инновационный подход сократил время обработки запросов вдвое и улучшил систему маршрутизации.

Все обращения после первичной обработки направляются к специалистам второй линии техподдержки, что позволяет им более оперативно решать вопросы пользователей. Руководитель группы машинного обучения в «Антиспаме» и «Почте Mail.ru», Дмитрий Меркушов, подчеркнул, что интеграция машинного обучения позволяет быстро и эффективно решать запросы пользователей, сокращая временные затраты и повышая качество обслуживания.