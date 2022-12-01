Марк Цукерберг раскритиковал Apple и похвалил Google за разницу в магазинах приложений

Марк Цукерберг раскритиковал Apple и похвалил Google за разницу в магазинах приложенийИз-за жёсткого контроля первой и свободы второй
Глава компании Meta* Марк Цукерберг, выступая на конференции DealBook Summit заявил, что Apple жёстко и в одностороннем порядке контролирует и свою операционную систему iOS, и магазин приложений App Store, не позволяя разработчикам и пользователям выходить за определённые рамки. Прежде всего это касается комиссии в 30% и других ограничений.
Фото: Foxbusiness.com
Из-за этого только компания решает, какие именно продукты окажутся в её магазине приложений. Поэтому разработчики и пользователи ограничены в своих возможностях.
Цукерберг сравнил Apple с Microsoft и Google и отметил большую открытость их экосистем — Windows и Android.
Особенно Цукерберг отметил Google, указав на более лучшую, на его взгляд, бизнес-модель этой компании по сравнению с Apple. Он сослался на, что Google даёт больше свободы устройствам, работающим под управлением ОС Android.
«Они всегда делали так, чтобы вы могли загружать приложения из других магазинов и работать напрямую с производителями телефонов. Мы также взяли на себя обязательства в том, как создали нашу виртуальную реальность и что планируем делать с нашими гарнитурами дополненной реальности», — подчеркнул глава Meta.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.