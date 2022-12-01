Марк Цукерберг раскритиковал Apple и похвалил Google за разницу в магазинах приложений

Из-за этого только компания решает, какие именно продукты окажутся в её магазине приложений. Поэтому разработчики и пользователи ограничены в своих возможностях.

Цукерберг сравнил Apple с Microsoft и Google и отметил большую открытость их экосистем — Windows и Android.

Особенно Цукерберг отметил Google, указав на более лучшую, на его взгляд, бизнес-модель этой компании по сравнению с Apple. Он сослался на, что Google даёт больше свободы устройствам, работающим под управлением ОС Android.

«Они всегда делали так, чтобы вы могли загружать приложения из других магазинов и работать напрямую с производителями телефонов. Мы также взяли на себя обязательства в том, как создали нашу виртуальную реальность и что планируем делать с нашими гарнитурами дополненной реальности», — подчеркнул глава Meta.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.