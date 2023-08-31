Маск рассказал об особенностях аудио- и видеозвонков в соцсети Х

20:02, 31 августа 2023
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Маск рассказал об особенностях аудио- и видеозвонков в соцсети ХНе нужно знать номер вызываемого абонента
Илон Маск анонсировал появление в соцсети Х аудио- и видеозвонков, которые бут иметь необычную особенность.
По словам Маска, новые функции будут доступны на всех мобильных платформах, а также на ПК, включая компьютеры под управлением macOS. При этом знать номер телефона абонента для совершения звонка будет необязательно.
«Видео- и аудиозвонки появятся в X», — заявил владелец соцсети.