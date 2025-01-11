Маск решил скрывать даты публикаций в своей соцсети

Опубликовано 11 января 2025, 15:451 мин.
Маск решил скрывать даты публикаций в своей соцсетиИ начнёт брать $8 за регистрацию
Американское издание Fortune со ссылкой на осведомлённые источники сообщило о планах Илона Маска по удалению дат и времени публикации из твитов на платформе Х, которые выводятся пользователям в ленте. Якобы Маск обратился к разработчикам за ответами, можно ли это реализовать.
Даты и время публикаций будут удалены только из ленты: если пользователь откроет непосредственно сообщение, то увидит и дату, и время.
Кроме того, согласно материалу Fortune, Маск в феврале 2025 года может ввести плату в $8 при регистрации новых пользователей. Если новый пользователь захочет получить полную версию соцсети, а не только в режиме чтения, ему придётся покупать подписку X Premium, которая как раз стоит $8 в месяц. При регистрации пользователь получит месяц этой подписки.