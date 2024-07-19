Маск в свойственной ему манере раскритиковал глобальный сбой Microsoft

Маск, комментируя шутки подписчиков о сбое Microsoft, пошутил, что приложение соцсети работает. «Это приложение всё ещё работает», — пошутил владелец соцсети.

Также Маск разместил карикатуру, на который изображён человек, олицетворяющий соцсеть Х и спокойно выкуривающий сигарету, в то время как люди, представляющие образ Microsoft, беспорядочно бегают в разные стороны.