Маск в свойственной ему манере раскритиковал глобальный сбой Microsoft

Опубликовано 19 июля 2024, 17:06
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Маск в свойственной ему манере раскритиковал глобальный сбой MicrosoftУ него всё работает
Илон Маск саркастично раскритиковал глобальный сбой работы Microsoft. Предприниматель опубликовал в соцсети сообщение и карикатуру.
Маск, комментируя шутки подписчиков о сбое Microsoft, пошутил, что приложение соцсети работает. «Это приложение всё ещё работает», — пошутил владелец соцсети.
Также Маск разместил карикатуру, на который изображён человек, олицетворяющий соцсеть Х и спокойно выкуривающий сигарету, в то время как люди, представляющие образ Microsoft, беспорядочно бегают в разные стороны.